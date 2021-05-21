Артем Дзюба

Zenit Football Club / YouTube

Капитан сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба должен принести публичные извинения чеченской диаспоре за свои слова о неприятной атмосфере на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Такое мнение выразил бывший главный тренер местного "Ахмата" украинец Вячеслав Грозный.

Ранее нападающий на ютуб-канале "Грустная передача о футболе" заявил, что он чувствует дискомфорт во время выездных игр с "Ахматом" из-за "враждебного настроения людей и угнетающей атмосферы в Грозном".

Зенитовцы не могут победить в Чеченской Республике в рамках чемпионата страны с апреля 2015 года и Дзюба считает "Ахмат" неудобным соперником.

"Считаю, что такие вещи нельзя говорить, даже если находятся недовольные чем-то люди. Это все не повод так выражаться о Грозном. Артему стоило бы сказать, что он не имел в виду ничего плохого и публично извиниться. Такие высказывания любого человека в адрес любого города - это неправильно, это не свобода слова, это некорректно", - заявил Грозный в интервью Sport24 .

"Артему еще предстоит приезжать в Грозный, а его команде там играть. Нет, там ему никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно. Дзюба - лидер и капитан сборной России. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал "Ахмат", он знает насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания", - добавил специалист.

В минувшем сезоне Дзюба стал чемпионом России вместе с "Зенитом". Форвард также стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 голов.