Сейм Латвии разрешил пускать болельщиков на матчи чемпионата мира по хоккею

Saeima / flickr.com Болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи стартующего 21 мая чемпионата мира по хоккею в Риге

IIHF

Болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи стартующего 21 мая чемпионата мира по хоккею в Риге. Соответствующее решение в четверг поддержал большинством голосов сейм Латвии, собравшийся на внеочередное заседание ради обсуждения данного вопроса.

За это решение проголосовали 48 парламентариев, против - 40, еще один воздержался, передает ТАСС.

Присутствовать на матчах турнира разрешили лицам, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или схожим регулятором. Также допустят на трибуны болельщиков, сумевших документально подтвердить недавно перенесенный COVID-19.

Разработанные ранее варианты проведения мирового первенства при условии дистанцирования людей на трибунах допускали присутствие на "Арене Рига" 2 660 зрителей, в Олимпийском центре - 1058.

Организаторы готовы за три дня организовать допуск зрителей на трибуны. Билеты будут продаваться только онлайн.

"В течение двух дней мы готовы начать продажу, а на третий день - впускать зрителей на "Арену-Рига", - заявил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.