Льюис Хэмилтон назвал "Формулу-1" клубом сыновей миллиардеров

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Нынешний безоговорочный лидер гонок "Формулы-1" - британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - высказался о современных тенденциях в "королевских гонках" и финансовых сложностях, стоящих перед начинающими спортсменами.

Второй после Михаэля Шумахера семикратный чемпион и рекордсмен по количеству побед посетовал на то, что места пилотов в престижнейшем классе автогонок ныне все чаще занимают дети миллиардеров. Это и российский пилот Никита Мазепин, чей отец спонсирует "Хаас", а также канадцы Ланс Стролл ("Астон Мартин") и Николас Латифи ("Уильямс").

"Сложно судить, хорошее сейчас поколение гонщиков или плохое. Но мы определенно живем в то время, когда "Формула-1" превратилась в клуб сыновей миллиардеров. Если бы я пытался пробиться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы просто невозможно. Потому что у других мальчиков гораздо больше денег. Нужно работать над тем, чтобы сделать гонки более доступными как для богатых, так и для людей с более скромным происхождением", - сказал Хэмилтон в интервью As .

????️"La F1 se ha convertido en un club de niños billonarios"



????️Lewis Hamilton se confiesa en @diarioas como referente antirracista para quien ganar el octavo título "es la segunda prioridad". "Siempre hay una excusa cuando gana otro".



✍️@ASJesusBalseirohttps://t.co/XYUSvUTDqE — AS Motor (@AS_Motor) May 20, 2021

Хэмилтон затруднился назвать имя своего будущего преемника на троне "Формулы-1". По его мнению, весьма неплохие шансы есть у Макса Ферстаппена из "Ред Булл", Ландо Норриса из "Макларена" и Шарля Леклера из "Феррари".