Ассоциация маленьких людей России осудила поединки между 20-килограммовыми бойцами

Petr “No Mercy” / twitter.com

Глава спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная раскритиковала идею потешного поединка между российским блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком из Таджикистана. Бой в модном нынче жанре поп-ММА намеревался организовать ютьюб-блогер Асхаб Тамаев. Победителю посулили 1 млн рублей.

Магомедов и Абдурозик получили известность во многом из-за своего внешнего вида - молодым людям 18 и 17 лет соответственно, но их можно спутать с маленькими детьми. Рост каждого едва достигает одного метра, а весят юноши меньше 20 кг каждый.

Хасбулла объявил о желании сразиться с соперником из своей весовой категории и на предложение откликнулся Абдурозик. На пресс-конференции блогер рассказал, что принял поединок только из-за денег. Его оппонент заявил, что будет драться ради чести, а деньги его мало интересуют.

"Это не то, что даже показательный бой, - им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще, это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым - если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха", - заявила Подпальная "Газете.ру" .

Профессиональные бойцы не считают поединок маленьких людей проблемой. Хабиб Нурмагомедов часто появляется в инстаграме Хасбика, а Петр Ян шутит, что победитель боя должен встретиться с настоящим чемпионом.

Поединок Хасбика и Абдурозика должен был пройти 18 мая но, судя по сему, не состоялся.