Макс Безушков

SSV Jahn Regensburg / YouTube

Полузащитник немецкого футбольного клуба "Ян Регенсбург" Макс Безушков в скором времени должен получить российский паспорт. Спортсмена заинтересовала возможность выступления в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

23-летний центральный полузащитник оборонительного плана, родившийся в немецком городе Тюбинген в семье выходцев из России, выступал за юношеские сборные Германии на чемпионатах Европы разных возрастов.

"Безушков близок к получению российского паспорта, - заявил РИА "Новости" агент футболиста Инго Хаспель. - Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в "Регенсбурге" - пришло время сделать следующий шаг. Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ".

Футболист имеет опыт выступления в Бундеслиге за "Айнтрахт", правда провел там всего три матча четыре года назад. В сезоне-2020/21 Безушков отыграл 31 матч за "Ян Регенсбург" во второй Бундеслиге и забил три мяча.

Не исключено, что Безушков в будущем привлечет внимание тренера сборной России Станислава Черчесова, который ранее уже привлекал под знамена национальной команды натурализованных немцев Романа Нойштедтера и Константина Рауша.