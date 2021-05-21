Пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 м брассом.

24-летний россиянин преодолел дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды. Вторым стал Арно Камминга из Нидерландов (2.07,35), третьим - швед Эрик Перссон (2.07,66).

Двукратный чемпион мира Чупков является обладателем мирового рекорда (2.06,12) и бронзовым призером Олимпийских игр в данной дисциплине. На чемпионатах Европы он завоевал вторую золотую награду.

Чемпионка Европы россиянка Светлана Чимрова стала третьей в финальном заплыве на 200 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 2 минуты 8,55 секунды. Победу одержала венгерская спортсменка Богларка Капаш (2.06,50), третье место заняла ее соотечественница Катинка Хоссу (2.08,14).

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SWIMMING ????‍♀️????‍♂️



M 200m Breast

???? Anton Chupkov ????????

???? Arno Kamminga ????????

???? Erik Persson ????????



RESULTS https://t.co/m2r6qac9lY



Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/W7GR3Dy5b3 — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 20, 2021

Отечественная команда в составе Юлии Ефимовой, Марии Каменевой, Климента Колесникова и Андрея Минакова показала четвертый результат в комбинированной смешанной эстафете 4х100 метров, уступив британцам, голландцам и итальянцам.

Не складывается турнир у Юлии Ефимовой - в финал на дистанции 200 метров она пробилась с пятым временем и только медаль сохранит для нее шансы выступить на этой дистанции на Олимпиаде в Токио.

Всего в 11-й соревновательный день было разыграно шесть комплектов медалей. В общем зачете чемпионата Европы по водным видам спорта россияне по-прежнему занимают первое место, завоевав 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. На второй строчке идет команда Италии (6-11-13), на третьей - команда Украины (6-4-2). В плавании россияне также лидируют по числу наград (6-1-4).