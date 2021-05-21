Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в пятницу в ходе отчета о результатах работы за 2020 год приказал в ближайшее время создать в Тамбове профессиональный футбольный клуб

Администрация Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в пятницу в ходе отчета о результатах работы за 2020 год приказал в ближайшее время создать в Тамбове профессиональный футбольный клуб. Команду велено собрать из воспитанников местной академии футбола и добросовестного руководства.

"В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства. Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки", - цитирует Никитина ТАСС.

Губернатор выразил уверенность, что воспитанники академии будут с достоинством защищать регион на всероссийских турнирах.

Напомним, что до последнего времени в регионе существовал одноименный профессиональный футбольный клуб "Тамбов", выступавший в Премьер-лиге. Однако команда прекратила свое существование из-за нежелания Никитина его финансировать .

"Тамбов" фактически прекратил свое существование и юридически будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. В настоящий момент его деятельность проверяют различные ведомства, в том числе прокуратура и следственный комитет, контрольно-счетная палата, трудовая инспекция.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ.