Фото: Антон Зайцев / soccer.ru В матче 15-го тура чемпионата России по футболу "Ахмат" в Грозном сыграл вничью со счетом 2:2 с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. У хозяев поля два мяча забил Бернард Бериша (26', 53', с пенальти), у "Зенита" результативные касания Далер Кузяев (16') и Деян Доврен (48')

Фото: Антон Зайцев / soccer.ru

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу "Ахмат" в Грозном сыграл вничью со счетом 2:2 с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. У хозяев поля два мяча забил Бернард Бериша (26', 53', с пенальти), у "Зенита" результативные касания Далер Кузяев (16') и Деян Доврен (48').

Отметим, что защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил красную карточку на второй добавленной к матчу минуте.

"Непростая игра, как и ожидалось, - приводит слова главного тренера "Зенита" официальный сайт питерского клуба. - Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу".

Форвард петербуржцев Артем Дзюба во втором матче кряду после появившегося в сети скандального видео вышел без капитанской повязки. Капитаном, как и в домашнем матче с "Краснодаром" (3:1), был Деян Ловрен.

"Зенит" (31 очко) вернулся на первую строчку в турнирной таблице, но по итогам тура питерцев может обойти ЦСКА (31), у которого матч в запасе.