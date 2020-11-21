Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной Белоруссии за выступление против президента страны Александра Лукашенко.

"Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее", - сказала Романовская РБК.

По словам Александры, в сборной Белоруссии по фристайлу о поддержке протестов высказывались только она и главный тренер команды Николай Козеко.

"Основной удар пришелся на нас двоих. Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше", - добавила спортсменка.

Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной чемпионкой зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и многократной победительницей этапов Кубка мира.

Александру исключили из сборной Белоруссии после подписания открытого письма против политических репрессий. Спортсменка выступила за пересчет голосов на президентских выборах, на которых в шестой раз победил Лукашенко.

Козеко возглавляет сборную Белоруссии по фристайлу с 1993 года. Под его руководством команда выиграла семь наград на Олимпийских играх, в том числе четыре золотые награды.