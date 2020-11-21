Президент Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт отстранен от любой футбольной деятельности. Чиновника признали виновным в злоупотреблении положением, сексуальных домогательствах и насилии над футболистками, включая несовершеннолетних.

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"Жан-Барт нарушил ст. 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и ст. 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА и наказан пожизненным запретом на любую связанную с футболом деятельность (административную, спортивную или любую другую) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на Жан-Барта наложен штраф в размере 925 тысяч евро", - сообщается на официальный сайт ФИФА.

Жан-Барк, Жан-Барт, который возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года, а 2016 году был выбран на пятый срок, совершал преступления в период с 2014 по 2020 год. В отношении других должностных лиц гаитянской федерации футбола расследование продолжается.