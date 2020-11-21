Норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за "Боруссию" из Дортмунда, выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy. Форвард стал первым норвежцем, заслужившим эту награду, сообщает итальянская газета Tuttosport.

18-летний испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати стал обладателем Web Golden Boy, став лучшим молодым игроком по мнению болельщиков, участвовавших в онлайн-голосовании.

Холанду 20 лет, он перешел в "Боруссию" минувшей зимой из австрийского "Зальцбурга". За клуб из Дортмунда он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Фати выступает за взрослую команду "Барселоны" с прошлого сезона. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал пять голевых передач.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2019 году награду получил португальский нападающий испанского "Атлетико" (Мадрид) Жоау Фелиш.