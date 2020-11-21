В Лондоне российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:3, 6:4 победил аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР.

Медведев выиграл все три матча соревнования и с первого места вышел в полуфинал турнира, призовой фонд которого составляет 5,7 млн долларов.

"Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах, - приводит слова 24-летнего россиянина официальный сайт АТР. - Для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло".

В полуфинале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, вторую соревновательную пару образовали австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович.

2019: 0-3

2020: 3-0@DaniilMedwed heads into a huge semi-final with Nadal unbeaten this year at the #NittoATPFinals - defeating Schwartzman 6-3 6-3 pic.twitter.com/HXiBbWWati— Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2020

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего его выигрывал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов триумфатор только один - Николай Давыденко (2009). Действующим победителем соревнования является грек Стефанос Циципас.