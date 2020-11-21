Pixabay.com Футболисты "Монако" на своем поле обыграли со счетом 3:2 "Пари Сен-Жермен" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу

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Футболисты "Монако" на своем поле обыграли со счетом 3:2 "Пари Сен-Жермен" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Первый тайм остался за гостями: у парижского клуба дважды отличился Килиан Мбаппе (25', 37', с пенальти).

Более того, поле этого арбитр отменил еще два гола в ворота хозяев после видеопросмотра - сначала огорчился Мойз Кин (39'), а затем Мбаппе (44'). Однако после перерыва ход встречи изменился полностью. В составе "Монако" дубль оформил Кевин Фолланд (52', 66'), а в концовке игры победный мяч забил Сеск Фабрегас (84, с пенальти).

"Уверен, игроки "Пари Сен-Жермен" держали в голове, что во вторник им предстоит тяжелый матч с "РБ Лейпциг", поэтому мы надеялись, что во второй половине встречи соперник будет менее агрессивен, - приводит слова автора решающего гола L'Equipe. - У меня есть опыт выступления в подобных матчах. Знаю свои сильные стороны и спокоен в этом отношении. Парижане сейчас в непростой ситуации. Многие игроки команды поздно вернулись из расположения национальных команд, а впереди матч Лиги чемпионов".

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который в нынешнем чемпионате Франции провел только две встречи, пропустил игру из-за травмы.

"Пари Сен-Жермен" (24 очка) прервал победную серию из восьми матчей в национальном первенстве, но продолжает лидировать в турнирной таблице. "Монако" (20) благодаря победе над действующим чемпионом поднялся на восьмую позицию.