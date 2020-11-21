Бывший главный тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела считает, что нападающий петербургской команды и сборной России Артема Дзюба в ближайшее время не должен выходить с капитанской повязкой на мaтчи.

Дзюба записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. По одной версии СМИ, телефон футболиста взломали и требовали 5 миллионов долларов, по другой - видео слила девушка, имевшая с ним очень близкие отношения.

После разразившегося скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды, а наставник "Зенита" Сергей Семак отнял у него капитанскую повязку.

"Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в "Зените", ни в сборной, - сказал Петржела Чемпионату. - Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артема капитанства на долгое время".

Заметим, что в покаянном заявлении 32-летний форвард отметил, что в произошедшем "может винить только себя" и ни словом не обмолвился о взломе и шантаже.

Ранее в поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1".

На прошлой неделе активистки "Первой женской академии" провели в Москве митинг в поддержку Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами и выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа".