В Москве стартовал чемпионат Европы по скалолазанию. Уже в первый день соревнований россиянка Юлия Каплина переписала мировое достижение в дисциплине "скорость". Спортсменка преодолела 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды.

Прежнее достижение составляло 6,995 секунды и принадлежало индонезийке Ариес Сусанти Рахаю по прозвищу Женщина-паук.

Лучшая попытка Юлии (1:25:00 на видео) также будет являться рекордом Европы, так как континентальные достижения фиксируются впервые в истории. Для Каплиной это десятый мировой рекорд, прежние девять она установила в период с 2013 по 2017 годы.

Скоростное восхождение является одной из трех дисциплин соревнований по скалолазанию, которые дебютируют на летней Олимпиаде в Токио.

Чемпионат Европы, который должен был состояться в марте, но из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на более поздний срок, завершится 28 ноября.