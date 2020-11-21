Шестикратный чемпион мира по снукеру британец Ронни О'Салливан откровенно высказался в адрес соотечественника Льюиса Хэмилтона. По мнению 44-летнего англичанина, достижения гонщика "Мерседес" трудно объективно оценить.

"Для Льюиса седьмой чемпионский титул в "Формуле-1" - огромное достижение. Но на лучшей машине можно ошибаться и все равно выиграть. Это как ехать, курить сигару и рулить одной рукой. Так что сложно сказать, насколько он великий спортсмен, - сказал О'Салливан Daily Star. - Я слежу за спортом давно и всегда обращаю внимание на то, насколько равные условия в соревновании. Если машина на секунду быстрее остальных, то все что остается сделать - опередить напарника по команде. А Боттас, кажется, вполне доволен ролью второй скрипки.

Честно говоря, я чувствовал бы себя странно, если бы играл в снукер при большем количеством луз, чем у моего соперника. Считаю, что у спортсмена не должно быть преимущества. Нельзя выбирать соперников и иметь лучшую экипировку. Так что для меня великие спортсмены - это Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Фил Тейлор, Тайгер Вудс, Лионель Месси и Криштиану Роналду".