Apple / Youtube.com Российская акробатка продает за айфон статус крестных родителей для своего ребенка

Apple / Youtube.com

Члену сборной России по акробатике Алене Кулаковой накануне удалось привлечь внимание к своей персоне объявлением о поиске крестных родителей для будущего ребенка. Занять эту вакансию предлагается в обмен на макбук или новейший айфон.

Предложение действительно для тех, кто хочет детей, но по разным причинам еще не завел.

"Я - беременна, - объявила спортсменка в Instagram. - Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается - готова предложить вам места крестных родителей за iphone 12 PRO и MacBook Pro. Все условия - в direct. Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iphone 12PRO и крестными - немного легче и мне, и моему ребенку!"

В комментариях Кулакову не пощадили: в лучшем случае пост расценили как неудачную или странную шутку.

Сама спортсменка объяснила свой поступок борьбой с насущными проблемами: детскими домами и продажностью девушек. Оказывается, смысл в ее заявлении надо было искать между строк.

"Сейчас существует проблема с детскими домами и с усыновлением: люди проходят мимо, никто не обращает на детей внимания. Они, бедные, остаются там, а потом вырастают очень злыми. Я хочу дать возможность людям почувствовать, что это такое - быть родителем. Многие хотят детей, но по различным причинам пока не завели их. Я предоставляю эту возможность - побыть с ребенком какое-то время, понять, нравится или нет, и потом взять из детского дома ребенка, который им подходит", - пояснила акробатка порталу Sports.ru

Кулакова также объяснила, почему не выбрала символическую награду за свою "услугу", вроде букета цветов.

"Это смысл между строк: многие девушки продают за айфон девственность. В мире все настолько удешевилось, что люди за айфон готовы сделать что угодно. Я обращаю внимание сразу на две проблемы: детские дома и продажность девушек, которые готовы на любые непотребства. Сейчас мне звонят и пишут с угрозами, но я ведь ничего плохого не сделала. Ну серьезно! Я, наоборот, делаю добрый жест для людей", - отметила Алена.