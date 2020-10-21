hcamur.ru Игроки хабаровского "Амура" разгромили соперников из казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

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Игроки хабаровского "Амура" разгромили соперников из казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев льда, у которых хет-трик оформил защитник Михал Йордан, еще по шайбе забросили Александр Кузнецов, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов и Никита Камалов. У "Ак Барса" отличился Стефан Да Коста.

"Что тут скажешь? Один гол, семь пропущено. Очень слабо сыграли во всех линиях. Будем думать, что произошло. К сожалению, бывают такие игры. При 1:7 можно говорить что угодно. Оправданий я не жду, мы все сыграли слабо. Мы все "перекурили". Выход сейчас один - выходить и работать", - заявил после матча главный тренер клуба из Татарстана Дмитрий Квартальнов.

"Тигр" вышел на охоту! Михал Йордан оформляет первый в карьере хет-трик! pic.twitter.com/khanGexwmT— КХЛ (@khl) October 21, 2020

Соперники провели уже вторую очную встречу в нынешнем сезоне. В первой 14 октября на своем льду победу праздновали казанцы (4:0).

Несмотря на разгром, "Ак Барс" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, на счету казанской команды 28 очков в 20 играх.

"Амур" одержал третью победу подряд и с 16 очками в 20 матчах занимает седьмое место на Востоке, поднявшись в зону плей-офф.