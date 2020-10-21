Московский "Спартак" на выезде уступил красноярскому "Енисею" в матче третьего тура группового раунда розыгрыша Кубка России по футболу и, несмотря на поражение, вышел в 1/8 финала турнира.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу "Енисея". Единственный мяч забил аргентинский нападающий Хуан Эдуардо Лескано (47').

Команды выступали в группе 2, которая также была представлена московской "Родиной". Вся троица набрала по три очка, но красно-белые идут дальше за счет дополнительного показателя - лучшей разницы мячей.

Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждом из трио - по одной команде из Премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап проводился в один круг.

???? "Спартак" уступил "Енисею" в матче элитного раунда Бетсити-Кубка России в Красноярске, но все равно вышел в 1/8 финала (0:1)

⠀#БетситиКубокРоссии #Спартак pic.twitter.com/CXk6kKtrgC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 21, 2020

В группе 1 екатеринбургский "Урал" обыграл московский "Велес" со счетом 3:1 и с двумя победами занял первое место, выйдя в 1/8 финала. "Велес" стал вторым, ульяновская "Волга" - третьей.

Тульский "Арсенал" пробился в 1/8 финала из группы 3, одолев в серии пенальти ивановский "Текстильщик". Соперники набрали по 4 очка, однако "канониры" обошли конкурентов из ФНЛ по личным встречам. Третье место занял белгородский "Салют" (1 очко).

Пары 1/8 финала определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет позднее.