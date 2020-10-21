UFC / Twitter Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи проведи дуэль взглядов и поделились на пресс-конференции ожиданиями от предстоящего поединка, который пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254

UFC / Twitter

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи проведи дуэль взглядов и поделились на пресс-конференции ожиданиями от предстоящего поединка, который пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Отдавая должное борцовской технике Хабиба, Гейджи планирует в ходе поединка не дать россиянину прижать себя к сетке или пройти в ноги, чтобы перевести борьбу в партер.

"Хабиб очень уверен в себе, он побеждал много раз. Но я всегда выступаю на максимуме и готов продержаться столько же, сколько и он, чтобы дождаться своего момента. Специально не пересматривал при подготовке все его бои. Я фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Знаю, что он никогда не дрался ни с кем, кто умел бороться. Я не позволю прижать себя к сетке и повалить, если он попробует схватить меня, буду бить по ногам", - заявил Гейджи.

Предыдущий бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи 31 год, он провел 24 поединка, проиграв дважды.

"Понимаю, что Джастин в курсе, что такое борьба. Но как насчет бороться 25 минут подряд? Если я схвачу его, то уже не отпущу и буду готов давить хоть всю ночь. Победить такого соперника - много значит для моего наследия. Да, у него наверняка особый настрой на этот бой. Он очень быстро начинает. У него тяжелые удары руками, он может нокаутировать. Эти ребята - Порье, Конор Макгрегор, Гейджи - все они опасны в ударной технике, но все меняется, когда я их хватаю", - заявил Хабиб.