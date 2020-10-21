Pixabay.com Встреча на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу визитеро

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Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от бельгийского "Брюгге" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, упустив ничью на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Встреча на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу визитеров.

У "Брюгге" отличились Эммануэль Деннис (63') и Шарль де Кетеларе (90+3'). На 74-й минуте мяч в свои ворота после удара Деяна Ловрена рикошетом от штанги и спины отправил голкипер бельгийской команды Итан Хорват. Основной страж ворот бельгийцев Симон Миньоле пропускал встречу из-за заражения коронавирусом.

У "Зенита" по-прежнему не очень складывается со стартовыми матчами в Лиге чемпионов: питерцы потерпели уже пять поражений из восьми попыток, а побеждали в первых турах всего пару раз - в 2014 и 2015 годах.

"Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок - этого не хватило. Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остается только исправляться и набирать в следующих пяти играх", - отметил капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба.

Деян Ловрен: "У нас было много хороших моментов, но забить не удалось"



Комментарий защитника после матча #ЗенитБрюгге: https://t.co/6p9r06ysOi pic.twitter.com/f2piWsoIKl— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) October 20, 2020

В другом матче группы F итальянский "Лацио" в Риме со счетом 3:1 переиграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда, с которой "Зениту" 28 октября в гостях предстоит сыграть во втором туре.

Тем временем "Краснодар" сыграл вничью с французским "Ренном" в дебютном матче российской команды на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на стадионе "Роазон Парк" завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте "Ренн" повел в счете благодаря голу Серу Герасси с пенальти, а через три минуты Кристиан Рамирес (59') восстановил паритет, который продержался до финального свистка.

Одним из главных героев встречи стал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, отразивший ряд ударов из пределов штрафной площади. На 73-й минуте из-за травмы был заменен защитник гостей Сергей Петров.

Во Францию "быки" отправились без заболевшего ангиной главного тренера Мурада Мусаева, а также без полузащитника Реми Кабелла и форварда Евгения Маркова, чьи результаты тестов на коронавирус показали сомнительный результат.

Отметим, что "Краснодар" - всего второй российский клуб после "Локомотива" сезона-2001/02, не проигравший дебютный матч на групповом этапе Лиги чемпионов. "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Рубин" и "Ростов" начинали менее удачно.

В другой игре группы Е английский "Челси" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" - 0:0. В следующем туре "Краснодар" 28 октября примет "Челси".

Итоги первого игрового дня в #ЛигаЧемпионов



Кто порадовал в первую очередь? ???? pic.twitter.com/Jk5c0ayZzL— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 20, 2020

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов в групповую стадию еврокубка пробились три российские команды. В среду турнирный путь начнет московский "Локомотив", который в Австрии сыграет с местным клубом "РБ Зальцбург".