Гендиректор "Зенита" сравнил игру с "Брюгге" с настольным футболом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение от бельгийского "Брюгге" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. По его мнению, "сине-бело-голубые" заиграли только после пропущенного гола и им хватило победного куража.

"Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, - это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения - это, конечно, неудовлетворительное качество игры, команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что "Зенит" начинает играть, пропустив гол", - цитирует Медведева РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что "Зенит" поплатился за свои ошибки, которые в чемпионате России "часто остаются безнаказанными". Тогда как в Лиге чемпионов любая ошибка наказуема.

Гендиректор призвал болельщиков не посыпать голову пеплом - это только первая игра из шести на групповом этапе. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя, в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

"Не хватило победного куража, это одна из причин поражения. Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила "Брюгге" контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади", - отметил Медведев.

Во втором туре группового этапа главного еврокубка "Зенит" 28 октября сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией", которая во вторник проиграла итальянскому "Лацио" (1:3).