Warrenfish / wikimedia.org Лондонский "Челси" внес в заявку на сезон хоккейного вратаря Петра Чеха

Warrenfish / wikimedia.org

Бывший голкипер английского "Челси" Петр Чех, завершивший футбольную карьеру в январе 2019 года и занимающий должность советника в тренерском штабе клуба, вошел в заявку команды Романа Абрамовича на сезон английской Премьер-лиги 2020/2021 годов.

В клубе объяснили этот шаг большим количеством чрезвычайных ситуаций, вызванных пандемией COVID-19. 38-летний чешский голкипер имеет статус игрока без контракта и сможет появиться на поле только лишь в экстренной ситуации.

"Челси" необходимо было после завершения трансферного окна составить заявку из 25 человек. На данный момент основным голкипером клуба является испанец Кепа Аррисабалага. Купленный в сентябре француз Эдуар Менди выбыл из-за травмы. Также в заявку команды вошел аргентинский вратарь Вилли Кабальеро.

"Это определенно не из-за романтики. Пит тренируется с нашими вратарями уже несколько недель. Он в очень хорошей форме и все еще относительно молод. Если мы окажемся в кризисе, то не будет ничего лучше, чем обратиться к его услугам. Я не ожидаю этого, но никто не ожидал того, что происходит в мире последние шесть или семь месяцев", - приводит Daily Mail слова тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

В составе "Челси" Петр Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ветерану принадлежит рекорд сборной Чехии по количеству сыгранных матчей (124).

По завершении футбольной карьеры он подписал контракт с английской хоккейной командой "Гилфорд Феникс", где до сих пор значится голкипером.

NIHL: @gford_phoenix goalie Petr Cech is making his transition to football, having been signed by @ChelseaFC as an emergency backup goalkeeper (EBUG).



???????? https://t.co/r9mfvUggzk— English Ice Hockey (@EIHA_Official) October 20, 2020

В нынешнем сезоне клуб "Челси" набрал восемь очков после пяти туров и располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.