Luu / wikipedia.org Фигуристка Щербакова выиграла первый этап Кубка России с отрывом в 40 баллов

Luu / wikipedia.org

Анна Щербакова заняла первое место на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе по итогам короткой и произвольной программ набрала 246,40 балла.

Второе место с колоссальным отставанием от действующей чемпионки страны заняла Анна Фролова из ЦСКА (206,61), третье - другая ученица Тутберидзе Майя Хромых (192,62), решившаяся исполнить в произвольной программе четверной сальхов - с падением.

Анна Щербакова является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года и финала серии Гран-при (сезон-2019/20), двукратной чемпионкой России (2019, 2020).

Мужской одиночный турнир выиграл ученик Евгения Плющенко Артем Ковалев. Второе место занял Роман Савосин (224,40), а третьим стал фаворит этапа - Макар Игнатов (217,46).