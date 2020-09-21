В столичном районе Северное Бутово началось активная фаза строительства храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, иначе именуемого главным храмом российских спортсменов, передает "Интерфакс". Его построят на средства благотворителей, в том числе физических лиц. Стоимость возведения собора оценивают в 2 млрд рублей.

Сооружение возведут на месте временного храма Дмитрия Донского, настоятелем которого является духовник олимпийской сборной РФ священник Андрей Алексеев, а при церкви преподают различные виды спорта известные спортсмены.

В рамках нового комплекса планируется оборудовать четыре спортивных зала и бассейн. Кроме того, там разместятся дом милосердия, кафе и церковная лавка. Прилегающую территорию благоустроят на уровне лучших московских парков.

Как сообщил куратор программы строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин, к весне планируется закончить нулевой цикл работ - устройство фундаментной плиты и монолитных железобетонных конструкций подземной части здания храма. Ожидается, что работы будут завершены в течение 5-7 лет.

По словам Ресина, храм будет рассчитан на тысячу прихожан. Под него отведена рекордная в истории Москвы территория - около 17 тысяч квадратных метров. Комплекс будет необычной планировки - в нем соединятся традиции древнерусского храмового зодчества и русского модерна. Одной из культурных доминант комплекса станет музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы.

Место для храма в Бутово было выбрано не случайно: именно там проходила ордынская дорога, по которой войска Дмитрия Донского шли на Куликовскую битву.