Pixabay.com На матчи футбольной Премьер-лиги начнут пускать болельщиков гостевых команд

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Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение матчей Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) в количестве пяти процентов от общей билетной квоты.

Об этом по итогам состоявшегося в понедельник в Москве общего собрания клубов РПЛ в очном формате журналистам сообщил генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

"Гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. Квота - пять процентов от билетной программы. Клубы между собой могут договориться об увеличении", - цитирует Медведева ТАСС.

Решение о возвращении гостевой квоты также прокомментировал генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов.

"Никто не был против возвращения гостевой квоты, - цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс". - Было горячие обсуждение. Думали 5% или 10%. В итоге сошлись на 5% от разрешенного количества".

Напомним, что в июне после трехмесячной паузы был возобновлен сезон чемпионата страны по футболу. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах прошлого сезона зрители гостевых команд на стадион не допускались.

В санитарном регламенте на сезон-2020/21 выделение квоты билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не предусматривалось. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагалась на организаторов матча.