Игорь Черевченко, летом покинувший тульский "Арсенал", сменит Дмитрия Гунько на посту главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки", утверждает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В понедельник Гунько опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором он попрощался с футболистами и тренерским штабом "Химок, однако затем удалил запись. Официально о расторжении контракта с этим специалистом пока не объявлено.

Чашу терпения руководства подмосковной команды переполнило пятничное выездное поражение от "Краснодара" со счетом 2:7 в матче 8-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что руководство "Химок" будет искать на место главного тренера более опытного специалиста.

???? После матча в Краснодаре главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько ответил на вопросы журналистов:https://t.co/dCuUAORmYl pic.twitter.com/wiuvLMrew0— ФК Химки (@fc_khimki) September 18, 2020

По итогам сезона-2019/20 "Химки" вернулись в элиту отечественного футбола, но пока не сумели одержать ни одной победы в РПЛ и идут на 15-м месте в турнирной таблице с тремя набранными очками.