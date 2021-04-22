"Зенит" выиграл у "Барселоны" первый матч плей-офф баскетбольной Евролиги

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Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли испанскую "Барселону" в первом в своей истории матче 1/4 финала плей-офф Евролиги.

Встреча в Испании завершилась победой питерцев над лучшей командой регулярного чемпионата со счетом 76:74 (21:21, 27:13, 13:20, 15:20). Самым результативным в составе "Зенита" стал Кевин Пангос, на счету которого 19 очков. У "Барселоны" выделялся Брэндон Дэвис (18 очков).

Вторая игра серии до трех побед пройдет в Испании 23 апреля.

"Зенит" дебютировал в Евролиге в прошлом сезоне, получив специальное приглашение (wildcard). Тогда клуб стал последним в регулярном чемпионате, а турнир был досрочно завершен из-за коронавируса. В нынешнем сезоне петербуржцы заняли восьмое место по итогам "регулярки", где первой стала "Барселона".

.@zenitbasket upsets the odds beating the first seed @FCBbasket 74-76 on the road in Game One of the playoffs



Highlights... pic.twitter.com/z461LRbtSE — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2021

Действующий победитель Евролиги 2019 года - московский ЦСКА - стартовал в плей-офф с победы над турецким"Фенербахче". Встреча в Москве завершилась со счетом 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком стал бывший армеец Нандо де Коло (27 очков), перешедший в стан турецкой команды. У ЦСКА по 20 баллов набрали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниэл Хэккетт.

A strong fourth quarter from @cskabasket pushed them to a 92-76 victory over @FBBasketbol in Game One



Highlights... pic.twitter.com/fWZrOnsPiu — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2021

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу российского клуба, занявшего второе место в регулярном чемпионате. Следующая встреча соперников пройдет в Москве 23 апреля.