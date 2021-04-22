Испанский город Бильбао лишен права принимать матчи чемпионата Европы о футболу-2020, который должен был пройти грядущим летом в 12 городах континента. Об этом сообщает пресс-служба региона, сделавшего все возможное, чтобы местный стадион "Сан-Мамес" принял игры этого турнира.

Однако Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил Бильбао о том, что город исключен из числа хозяев Евро-2020.

Бильбао был одним из трех городов, которые не предоставили УЕФА гарантий допуска зрителей на стадион во время матчей турнира. Помимо испанцев, такие гарантии пока не предоставили Дублин и Мюнхен.

"Мы не позволим поставить под сомнение проверенный многолетний опыт и способность баскских властей проводить мероприятия международного масштаба. Ни в одном из сообщений УЕФА мы не нашли ни одной причины отзыва - спортивной, социальной или экономической, и тем более связанной с общественным здравоохранением, контролем и мерами по предотвращению распространения коронавируса", - подчеркивают местные власти.

Баски намерены через суд требовать от УЕФА финансовую компенсацию за одностороннее расторжение договора и подсчитывают убытки, причиненные данным решением.

Матчи перенесенного на год из-за пандемии Евро-2020 должны пройти с 11 июня по 11 июля в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Кому достанутся матчи Бильбао пока не уточняется.