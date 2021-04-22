Бывшая шестая ракетка мира - испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро - сообщила в соцсетях об излечении от рака. Ранее врачи диагностировали у 32-летней спортсменки лимфому Ходжкина - злокачественное заболевание лимфатической системы.

Карле помог назначенный медиками курс химиотерапии.

"Еще один шаг вперед. Сегодня я закончила лечение и победила лимфому Ходжкина. Спасибо всем за ваши теплые послания. Каждое слово поддержки придавало мне сил в течение последних нескольких месяцев. Выражаю огромную благодарность врачам, которые заботятся о нас каждый день. Я вылечилась", - написала Суарес-Наварро в своем Instagram .

Девушка добавила, что через три месяца пройдет повторное обследование, чтобы убедиться в окончательном выздоровлении.

Испанка является победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). На соревнованиях Большого шлема она доходила до четвертьфиналов Australian Open, Roland Garros и US Open.