Томас Бах хочет изменить знаменитый олимпийский девиз Пьера де Кубертена

Пресс-служба президента России

Нынешний глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах твердо намерен войти в историю олимпийского движения наравне с его основателем Пьером де Кубертеном, изменив введенный им в обращение знаменитый девиз "Быстрее, выше, сильнее".

Бах хочет добавить к девизу слово "вместе", чтобы фраза выглядела так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Члены МОК теперь должны дать свою оценку предложению президента. Окончательное решение будет объявлено на сессии МОК, которая состоится в японском Токио через три месяца, сообщает пресс-служба комитета .

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сообщил Бах.

Олимпийский девиз из трех латинских слов "Citius, Altius, Fortius!" впервые был произнесен французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова очень понравились основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году с упоминанием авторства Дидона и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК.

67-летний немецкий юрист Бах давно вынашивает идею изменения олимпийского девиза. Девятый президент МОК упоминал о ней в марте в ходе своего переизбрания на новый четырехлетний срок. Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию возглавляет МОК с 2013 года.