В Анкасвилле (США, штат Коннектикут) российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе победил Райана Бейдера, нокаутировав американца во втором раунде.

"Задача на бой - заставить соперника работать вторым номером. Тогда он теряется, когда его атакуют и бьют. Это был мой план, я его придерживался, и он принес плоды. После того, как я попал ногой в голову, начал его добивать. Удивился, что судья продолжал бой. Я уронил его на настил три раза, но в итоге победил. Для меня это очень важно. Для России я сотворил маленькую историю", - сказал Вадим после триумфа.

Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. В активе 28-летнего бойца теперь 12 побед и два поражения в ММА.

В активе 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В январе 2019 года Бейдер нокаутом в первом раунде победил Федора Емельяненко.