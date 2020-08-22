kovop58@gmail.com / DepositPhotos Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу "Ванкувера", "Сент-Луис", который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, завершил выступления в плей-офф

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

Хоккеисты "Ванкувера" со счетом 6:2 разгромили "Сент-Луис" в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и вышли в 1/4 финала.

В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (4'), Антуан Руссель (23'), Трой Стечер (27'), Брок Босер (29') и Тайлер Мотт (54', 60'). У проигравших голы в активе Джейдена Шварца (47', 59').

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев в этой встрече очков не набрал, а Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу "Ванкувера", "Сент-Луис", который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, завершил выступления в плей-офф.

Сейчас определились уже все четвертьфиналисты Кубка Стэнли. "Ванкувер" сыграет с "Вегасом", "Колорадо" - с "Далласом", "Филадельфия" - с "Айлендерс", а "Тампа" - с "Бостоном". Второй раунд плей-офф начнется 23 августа.

Напомним, что все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.