Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался, что у него серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.

На прошлой неделе полиция остановила Нортуга за превышение скорости, а в его доме позднее было обнаружено небольшое количество кокаина. По словам спортсмена, он понимает, что за этим последует уголовное дело, и готов нести ответственность.

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"У меня есть серьезная проблема злоупотребления психоактивными веществами: наркотиками, алкоголем, таблетками. Это происходит в сочетании с бурными вечеринками. Я не воспринимал это всерьез, отрицал и прятал проблему для окружающих. Сейчас речь идет о последствиях, которые могут быть очень серьезными", - приводит слова спортсмена телеканал NRK.

"Извиняюсь перед семьей, друзьями и деловыми партнерами. Проблема возникла постепенно, после того как я завершил спортивную карьеру в 2018 году. Я сделал много того, за что мне стыдно, я был в погоне за сильными ощущениями. Теперь мне нужна помощь", - добавил бывший спортсмен.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года, также на той Олимпиаде он выиграл серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз.