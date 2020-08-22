Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин удивлен манерой поведения генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив" Василия Кикнадзе, благодаря которому "железнодорожники" расстались с тренером Юрием Семиным.

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"Я тоже могу шутить, как и Мещеряков, но, когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером, это не дело. Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч - мой друг, чего я не скрывал никогда.

Заявление Кикнадзе, что болельщики не принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб? Очень просто отвечу: футбол, театр и кино - для зрителей. Повторю еще раз: футбол - для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим", - приводят слова Степашина "Известия".

"Локомотив" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Главным тренером москвичей большую часть сезона был Юрий Семин, которого в июне сменил Марко Николич.