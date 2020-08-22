Официальный сайт ФК "Краснодар" В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Урал" в Екатеринбурге со счетом 1:0 обыграл "Краснодар". Встреча состоялась в присутствии 5 816 зрителей

Официальный сайт ФК "Краснодар"

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Урал" в Екатеринбурге со счетом 1:0 обыграл "Краснодар". Встреча состоялась в присутствии 5 816 зрителей. Единственный мяч на третьей минуте забил Вячеслав Подберезкин, с 2016 по 2018 год выступавший за краснодарский клуб.

На 54-й минуте защитник гостей Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле, значительно упростив задачу хозяевам поля. Лучшим игроком матча признан вратарь "Урала" Илья Помазун.

Подберезкин перешел в "Урал" из казанского "Рубина" 18 августа и провел вторую встречу за клуб после возвращения, до этого он представлял екатеринбуржцев с 2014 по 2016 год.

После этой победы в активе "Урала" стало пять очков, которые позволили команде обосноваться в середине турнирной таблицы российского первенства.

Во втором матче субботнего расписания "Химки", играя на своем стадионе и ведя в счете после первого тайма, уступили грозненскому "Тереку" со счетом 1:2, дважды пропусти в во второй половине встречи.