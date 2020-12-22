Фигуристка Алена Косторная снялась с чемпионата России в Челябинске

Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который стартует 24 декабря в Челябинске. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина - то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса", - цитирует Когана РИА "Новости".

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус. 15 декабря сообщалось, что Алена вылечилась и возобновила тренировки под руководством Евгения Плющенко, к которому летом перешла из группы Этери Тутберидзе.

Накануне стало известно о снятии с первенства страны чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Он тоже не успел восстановиться после перенесенного коронавируса.

Также по рекомендации врачей соревнования в Челябинске пропустят чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Чемпионат России являлся отборочным к чемпионату Европы, однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить первенство континента. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.