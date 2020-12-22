Многократный чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом. По этой причине атлет пропустит всероссийские соревнования на призы конькобежного центра "Коломна", которые пройдут на этой неделе, но должен восстановиться к ближайшим международным стартам.

"Кулижников болеет коронавирусом уже примерно неделю, переносит болезнь в достаточно легкой форме, - сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. - Рассчитываем, что он сможет восстановиться к международным стартам. По его отбору в команду у нас сомнений нет, главное, чтобы спортсмен восстановился".

В январе в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье и два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Спортсмен чувствует себя "практически нормально", хотя и потерял обоняние из-за болезни.

"Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие более-менее, нормальное", - сказал агентству отец спортсмена Александр Кулижников.

Напомним, что Павел в этом году был признан лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта РФ и получил Национальную спортивную премию.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Он - действующий чемпион и рекордсмен мира на дистанциях 500 м и 1 000 метров.