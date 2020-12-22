Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион планирует принять гонки "Формулы-1" и создать для этого необходимую инфраструктуру. Он этом госчиновник заявил на пресс-конференции во вторник.

В ноябре автодром "Игора Драйв" на курорте "Игора" в Ленобласти получил лицензию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1, позволяющий комплексу принимать международные гоночные серии, включая "Формулу-1".

"Да простят меня учредители "Игоры Драйв", но я хочу сказать, что мысль остается и она будет материализована. В том, что мы все-таки получим "Формулу-1" на ленинградской земле. Для этого нам предстоит сделать несколько серьезных дел, в том числе и строительных, и технических, и организационных, но я надеюсь, что все у нас получится", - цитирует Дрозденко "Интерфакс".

Он добавил, что реализация планов осуществится в ближайшее время.

В настоящее время российские этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" проводятся в Сочи.