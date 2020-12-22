РФС заинтересовался бригадой арбитров РПЛ, пьющих перед матчем водку

Российский футбольный союз (РФС) пристально изучит застолье бригады арбитров под предводительством Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ "Тамбов" - "Урал" (1:1). Служителей футбольной Фемиды сняли на камеру в одном из ресторанов Саранска, где они пили водку.

Видео посиделки опубликовано порталом "Чемпионат" со ссылкой на телеграм-канал "Честность не порок". По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть они пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

Представитель службы коммуникаций РФС заявил, что по факту инцидента будет проведена проверка.

"Проведем проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов", - портал пресс-секретаря.

Ранее РФС признал неприемлемым поведение арбитра Игоря Панина, который был замечен после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) в ресторане одного из сочинских отелей в компании сотрудников южан. Там также употреблялись алкогольные напитки. Панин в итоге от работы был отстранен.