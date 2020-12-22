Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС), выборы которого намечены на 4 февраля.

Бывший президент "Зенита" занимает этот пост с февраля 2019 года.

Кандидатуру 53-летнего Дюкова для переизбрания на пост главы РФС ранее выдвинуло межрегиональное объединение федераций футбола "Северо-Запад". Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.

Также клубы на общем собрании выдвинули в Исполком РФС президента "Краснодара" Сергея Галицкого, председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева и генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова.

А а исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом избрали от РПЛ на конференцию РФС.

Также на собрании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на другую дату в интересах национальной команды. Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд.