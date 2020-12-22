Carine06 / wikimedia.org Андрей Рублев признан самым прогрессирующим теннисистом мира в 2020 году

Carine06 / wikimedia.org

Россиянин Андрей Рублев признан самым прогрессирующим игроком 2020 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обладателя награды определяли игроки ATP-тура.

Соперниками 23-летнего Рублева в этой номинации были аргентинец Диего Шварцман, француз Уго Эмбер и итальянец Янник Синнер.

В завершившемся сезоне Андрей выиграл пять турниров ATP, отобрался на Итоговый турнир и впервые вошел в десятку лучших мирового рейтинга. Он завершил год в ранге восьмой ракетки мира, стартовав с 23-й позиции.

The cherry on top of an incredible season ????@AndreyRublev97 is the Most Improved Player of the Year ????#ATPAwards pic.twitter.com/NeXo2D5Zuz— ATP Tour (@atptour) December 21, 2020

Россиянин стал лидером по количеству завоеванных титулов, выиграв турниры в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе. На Итоговом турнире АТР в Лондоне он одержал одну победу и не вышел из группы.

Работающий с Рублевым испанец Фернандо Висенте удостоен награды "Тренер года".

29-летний россиянин Андрей Кузнецов был номинирован на премию "Возвращение года", которую в итоге получил Вашек Поспишил. Канадец пропустил большую часть 2019 года из-за операции на спине, а в прошедшем сезоне поднялся на 89 мест в мировом рейтинге - на 61-ю строчку.

Новичком года признан 17-летний испанец Карлос Алькарас, который за отчетный период поднялся в рейтинге с 491-го места на 141-е, а лучшим теннисистом года по версии болельщиков в очередной раз стал швейцарец Роджер Федерер.