АГН Москва/ Андрей Никеричев 10% опрошенных назвали спортсменом 2020 года обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова

АГН Москва/ Андрей Никеричев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) традиционно подвел итоги уходящего года, составив, помимо прочего, рейтинг наиболее популярных спортсменов страны за отчетный период.

10% опрошенных назвали спортсменом 2020 года обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Второе место занял футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба (8%).

В первую пятерку также вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова, набравшие по 2%. При этом 69% респондентов испытали затруднения при выборе спортсмена года в России.

Отметим, что год назад аналогичный рейтинг ВЦИОМ возглавляли Нурмагомедов и Загитова, а Дзюба тогда занял третье место.

Главным событием 2020 года в стране и в мире россияне ожидаемо назвали пандемию COVID-19, главным словом - коронавирус, а главной победой - изобретение вакцины от этого вируса.

Из-за пандемии уходящий год не был богат на спортивные события в масштабах страны и мира, поэтому и на вершины рейтингов они не попали.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.