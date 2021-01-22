Баскетболисты "Химок" потерпели 13-е поражение подряд в Евролиге

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели 13-е поражение подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив греческому "Панатинаикосу". Встреча в Афинах завершилась со счетом 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27) в пользу хозяев паркета.

Больше всех очков в матче набрал игрок греческой команды Константинос Митроглу (29). В составе визитеров выделялся Джордан Микки (25).

Отметим, что гости выступали в ослабленном травмами составе. Встречу пропустили Алексей Швед, Янис Тимма, Девин Букер, Егор Вяльцев, Йонас Жеребко и Грег Монро.

.@paobcgr picked up its first victory under new head coach Oded Kattash in rolling to a 94-78 win at home over @Khimkibasket



Highlights... pic.twitter.com/rtg4cAos6c — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 21, 2021

С двумя победами в 21 матче Евролиги химчане занимают последнее место в турнирной таблице нынешнего регулярного сезона.

Матч стал вторым для команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Бывший наставник Римас Куртинайтис был отправлен в отставку 15 января.

В следующем туре подмосковный клуб 26 января примет на своем паркете немецкую "Бавариею".