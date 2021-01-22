Биатлонист Логинов победил в индивидуальной гонке на итальянском этапе Кубка мира

IBU World Cup (@IBU_WC) / Twitter

Россиянин Александр Логинов первенствовал в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в эти дни итальянской Антхольц-Антерсельве.

Победитель показал время 48 минут 41,8 секунды, отстреляв без промахов на четырех огневых рубежах.

Вторым с двумя промахами и отставанием в 58,5 секунды стал норвежец Стурла Холм Легрейд, для которого это призовое место стало уже седьмым в текущем сезоне. А замкнул тройку француз Кантен Фийон Майе (+1.10,6), заработавший две штрафные минуты.

Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. Тогда тот же Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в той же Антерсельве.

Александру не помешало даже падение после четвертой стрельбы, при котором он сломал палку. Он убежал со стрельбища с одной палкой, после чего тренеры передали ему недостающий инвентарь. Помимо этого, на второй стрельбе у Логинова не вылетела гильза из винтовки.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. ???? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

"В любом случае можно в актив занести эту гонку - справиться со стрельбой на такой высоте. Застрявшая в ружье гильза несильно выбила, на финишном круге выбило падение: сбило дыхание, воткнулся в подъем, прошел двести метров с одной палкой, это подкосило, но в любом случае я доволен", - отметил Логинов эфире телеканала "Матч ТВ" .

Евгений Гараничев (+2.11,2; 2 промаха) стал - 14-м, Эдуард Латыпов (+4.37,9; 4) - 50-м, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов и Илья Гаврилов не попали в топ-50.

В субботу на этапе Кубка мира пройдут две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.