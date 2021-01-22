Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отменить Олимпиаду в Токио, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник

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Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отменить Олимпиаду в Токио, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник. По словам собеседника издания, японское правительство ищет возможность объявить об отказе от проведения Игр без потери лица.

"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - цитирует анонимный источник газеты РИА "Новости" .

Также сообщается, что после отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году. Это ближайшая по времени Олимпиада, организатор которой еще не определен.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30 — The Times (@thetimes) January 21, 2021

Правительство Японии в лице заместителя генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи немедленно опровергло информацию британской газеты, назвав ее не соответствующей действительности.

Глава организационного комитета Игр Есиро Мори ранее заявил, что решение о судьбе Олимпиады будет принято к 25 марта, планируемой дате старта эстафеты олимпийского огня. При этом он отверг возможность еще одного переноса сроков состязаний, признав, что рассматриваются и "самые худшие сценарии".

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг выразил уверенность, что перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио непременно будет проведена этим летом.