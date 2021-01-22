Андрей Назаров призвал КХЛ ввести дисквалификации за поддержку Навального

Бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о поддержке политика Алексея Навального со стороны представителей хоккейного мира.
Накануне нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин опубликовал в своем инстаграме фотографию семьи Навальных и призвал освободить оппозиционера, которого арестовали сразу после прилета в Россию из Германии.
Запись Панарина лайкнули ряд хоккеистов КХЛ, а также главный тренер "Сибири" Николай Заварухин и главный тренер "Куньлуня" Алексей Ковалев.
"По реакции игроков пусть комментируют сами игроки, мне не хотелось бы, неинтересно. Что касается поддержавших Панарина тренеров Заварухина и Ковалева… Знаете, в КХЛ, где я отработал 13 лет, за негативные слова в адрес судейства работники получают штраф - 300 тысяч. А когда ты поддерживаешь Навального и ты действующий тренер команды, то я не знаю, какой штраф должен быть. Сейчас этот вопрос должен поставить глава КХЛ Алексей Морозов. Об отстранении, дисквалификации или спустить с рук. Мое мнение - дисквалификация", - заявил Назаров порталу Sport24.
Отметим, что Панарин не раз резко высказывался о российской власти, в том числе лично о президенте страны Владимире Путине, за что Навальный назвал его "самым крутым российским спортсменом", который "режет правду-матку, ничего не боясь".
Нынешнюю позицию Панарина резко осудил и бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
"Панарину надо хоккеем заниматься, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках. Есть спорт, а есть политика. Я не уверен, что человек, у которого образование 3 класса с коридором, хорошо разбирается в политике. Но у нас многие считают, что они знают все про всех", - заявил он.
Пост Панарина поддержали нападающий "Далласа" Александр Радулов, защитник "Чикаго" Никита Задоров и главный тренер футбольного "Рубина" Леонид Слуцкий. А бывший капитан "Зенита", "Локомотива", "Динамо" и сборной России Игорь Денисов даже записал видеообращение в поддержку оппозиционера.
???? Игорь Денисов сделал заявление об Алексее Навальном (@navalny)— Sports.ru (@sportsru) January 21, 2021
Бывший капитан "Зенита", "Локомотива", "Динамо" и сборной России не ведет акаунты в соцсетях, а потому прислал видео в редакцию @sportsru pic.twitter.com/KJRH3bB9yA