Андрей Назаров призвал КХЛ ввести дисквалификации за поддержку Навального

Александр Головко / wikimedia.org

Бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о поддержке политика Алексея Навального со стороны представителей хоккейного мира.

Накануне нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин опубликовал в своем инстаграме фотографию семьи Навальных и призвал освободить оппозиционера, которого арестовали сразу после прилета в Россию из Германии.

Запись Панарина лайкнули ряд хоккеистов КХЛ, а также главный тренер "Сибири" Николай Заварухин и главный тренер "Куньлуня" Алексей Ковалев.

"По реакции игроков пусть комментируют сами игроки, мне не хотелось бы, неинтересно. Что касается поддержавших Панарина тренеров Заварухина и Ковалева… Знаете, в КХЛ, где я отработал 13 лет, за негативные слова в адрес судейства работники получают штраф - 300 тысяч. А когда ты поддерживаешь Навального и ты действующий тренер команды, то я не знаю, какой штраф должен быть. Сейчас этот вопрос должен поставить глава КХЛ Алексей Морозов. Об отстранении, дисквалификации или спустить с рук. Мое мнение - дисквалификация", - заявил Назаров порталу Sport24 .

Отметим, что Панарин не раз резко высказывался о российской власти, в том числе лично о президенте страны Владимире Путине, за что Навальный назвал его "самым крутым российским спортсменом", который "режет правду-матку, ничего не боясь".

Нынешнюю позицию Панарина резко осудил и бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

"Панарину надо хоккеем заниматься, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках. Есть спорт, а есть политика. Я не уверен, что человек, у которого образование 3 класса с коридором, хорошо разбирается в политике. Но у нас многие считают, что они знают все про всех", - заявил он.

Пост Панарина поддержали нападающий "Далласа" Александр Радулов, защитник "Чикаго" Никита Задоров и главный тренер футбольного "Рубина" Леонид Слуцкий. А бывший капитан "Зенита", "Локомотива", "Динамо" и сборной России Игорь Денисов даже записал видеообращение в поддержку оппозиционера.