Футбольный клуб "Тамбов" пока не снялся с чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ), но не исключает подобного развития событий

Футбольный клуб "Тамбов" / ВКонтакте

Футбольный клуб "Тамбов" пока не снялся с чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ), но не исключает подобного развития событий. Об этом заявил спортивный директор аутсайдеров лиги Павел Худяков.

В пятницу в одном из телеграм-каналов появилось письмо с подписью генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой в адрес начальника управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова, в котором написано о снятии команды с чемпионата, а также об утрате ею профессионального статуса.

"Пока никто не снимается. Это наш спорткомитет написал нам письмо и запрос с вопросом, что мы думаем делать. А Ольга Юрьевна (Коновалова) просто на эмоциях написала, что мы снимаемся. Потому что наш спорткомитет и руководители региона ничего не делают для того, чтобы команда играла", - сообщил Худяков ТАСС.

Коновалова, в свою очередь, сообщила агентству о том, что в пятницу состоится собрание членов ассоциации футбольного клуба "Тамбов", отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате, которая составляет более 140 млн рублей, однако руководство сумело закрыть долги за летние месяцы. "Тамбов" еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона.

В декабре прошлого года в отношении "Тамбова" было возбуждено новое административное дело за невыплату зарплаты, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей.

После 19 туров "Тамбов" с 13 баллами замыкает турнирную таблицу РПЛ.