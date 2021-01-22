Российских легионеров "Вашингтона" сочли жертвами охоты на ведьм

Российские легионеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят четыре матча своей команды в регулярном чемпионате из-за нарушения коронавирусного протокола. Об этом сообщают заокеанские журналисты со ссылкой на заявление главного тренера команды Питера Лавиолетта.
Россияне не помогут "Вашингтону" в сдвоенных играх против "Баффало Сейбрз" (22 и 23 января) и "Нью-Йорк Айлендерс" (26 и 28 января).
Ранее НХЛ на неопределенный срок запретила Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову тренироваться и играть, а также оштрафовала "Вашингтон" на 100 тысяч долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19.
Как выяснилось, они собрались в одном гостиничном номере во время выездного турне в начале сезона, вступив в близкий контакт без использования медицинских масок.
По данным Washington Post, после этой встречи коронавирусом бессимптомно заболел голкипер Илья Самсонов.
В поддержку Овечкина выступила его супруга Анастасия Шубская и депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Конечно, только русские игроки "Вашингтона" находились вместе в одном номере. Конечно, все игроки лиги во время выездов сидят только по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке и в раздевалке или обнимаются во время празднования гола. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, еще тот факт, что у Овечкина и Орлова есть антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител", - написала Шубская в сториз Instagram.
"У американцев всегда была проблема. Сначала они негров притесняли, потом охота на ведьм была. Теперь сошлись в американском контексте, что виноваты во всем русские. Я ничего против не имею - черные ребята, белые, желтые, вообще никаких проблем. Но в результате получается, что если ты человек не с белым цветом кожи и представляешь сексуальное меньшинство, то у тебя есть бонусы. А если русский - то минусы", - заявил Милонов "СЭ".