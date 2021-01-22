Российских легионеров "Вашингтона" сочли жертвами охоты на ведьм

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Российские легионеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят четыре матча своей команды в регулярном чемпионате из-за нарушения коронавирусного протокола. Об этом сообщают заокеанские журналисты со ссылкой на заявление главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Россияне не помогут "Вашингтону" в сдвоенных играх против "Баффало Сейбрз" (22 и 23 января) и "Нью-Йорк Айлендерс" (26 и 28 января).

Ранее НХЛ на неопределенный срок запретила Овечкину, Кузнецову, Орлову и Самсонову тренироваться и играть, а также оштрафовала "Вашингтон" на 100 тысяч долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19.

Как выяснилось, они собрались в одном гостиничном номере во время выездного турне в начале сезона, вступив в близкий контакт без использования медицинских масок.

По данным Washington Post , после этой встречи коронавирусом бессимптомно заболел голкипер Илья Самсонов.

В поддержку Овечкина выступила его супруга Анастасия Шубская и депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Конечно, только русские игроки "Вашингтона" находились вместе в одном номере. Конечно, все игроки лиги во время выездов сидят только по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке и в раздевалке или обнимаются во время празднования гола. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, еще тот факт, что у Овечкина и Орлова есть антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител", - написала Шубская в сториз Instagram .