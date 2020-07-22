mariyahgerber / Instagram В США темнокожая фигуристка обвинила в дискриминации производителей колготок

mariyahgerber / Instagram

Американская фигуристка Мария Гербер заявила, что испытывает проблемы с подбором костюмов для выступлений из-за своего цвета кожи. По ее словам, производители экипировки ориентируются только на белокожих спортсменов, не учитывая нужды темнокожих, и ей сложно подобрать подходящую одежду.

"Сложно чувствовать себя красивой, когда идеалы красоты в фигурном катании совсем не соответствует тому, что дано тебе. Прошли годы, прежде чем я смогла почувствовать себя комфортно в своем теле. Производители колготок для фигуристок ориентируются на белых спортсменок и выпускают вещи только светлых тонов. Если костюм еще можно сшить на заказ, то подобрать под него колготки просто невозможно. Мне даже приходилось красить их для своих выступлений", - цитирует "Р-Спорт" речь Гербер в интервью CBC.

Фигуристка припомнила, как в предпоследнем сезоне ее карьере дизайнеры одели ее в костюм из белой сетки и, оглядев ее, заявили что спортсменка выглядит не так уж и плохо.

"Я так много работала, чтобы добиться того, чего я достигла, но я до сих пор не чувствую себя частью этого вида спорта", - призналась Мария.

Гербер на протяжении десяти лет выступала в различных ледовых шоу по всему миру, она завершила карьеру спортсменки в 2016 году.